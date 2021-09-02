Uğurcan Çakır, Karadağ maçını skorundan memnun kalmadı!

EURO 2020'de Milli takımın kalesini koruyan ancak turnuvanın en çok kurtarış yapan kalecilerinden biri olmasına rağmen takımın mağlubiyetlerine engel olamayan Uğurcan Çakır, sonrasında büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Bir kesim tarafından yediği goller nedeniyle eleştirilen Milli kaleciyi diğer bir kesim gösterdiği performans nedeniyle kutlayarak, "Uğurcan en son eleştirilecek isim" demişti.

MİLLİ TAKIM ELDİVENİ DEĞİŞTİ

Sosyal medyadaki taraftarların Karadağ maçında kalede Altay Bayındır'ın oynaması yönünde oluşturduğu yoğun baskıyı haklı bulan teknik direktör Şenol Güneş kaleye Altay Bayındır'ı geçirdi. Liderliği korumak adına sahaya çıkan Millilerimiz, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı. EURO 2020'de takımın kötü performansı sonucu eleştirilere kalecimiz maruz kalmıştı. Bu maçta da puan kaybı kaleci Altay Bayındır'a yazıldı. Milli eldiven yediği gollerle hedef gösterildi.

ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Maçta etkili oynayan takımımız skor farkını koruyamadı. İlk golü karşı karşıya pozisyonda engelleyemeyen Altay Bayındır, 90+6. dakikada ise rakibin frikiğinin gol olmasının ardından eleştirilerin odağı oldu. Ay yıldızlı ekip sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılmasında kaçan pozisyonlar ve yapılan defansif hataların da etkisi olsa da puan kaybı Altay Bayındır'a kesildi.

BARAJ ANLAŞMAZLIĞI

Maçın bitimine son dakika kala Karadağ takımının beraberliği yakaladığı serbest vuruşta, kalecimiz Altay Bayındır'ın dört kişilik baraj istediği kameralara yansırken, takım tarafından 3 kişilik baraj kurulması ise gündemdeydi. Taraftarlar, "oyuncular sahada birbirine söz dinletemiyor" diyerek eleştirilerde bulundu. Şenol Güneş'in konuyla neler söyleyeceği ise merak konusu oldu.

UĞURCAN TAKIMI BEKLEMEDİ

Genç kaleci Uğurcan, son dakikada yenilen golden sonra takımın yanına gitmeyerek doğrudan takım otobüsüne hareket etti. Defans hatalarından yenilen gollerin faturasının kendisine kesildiğini düşünen Uğurcan'ın, aynı sonu Altay da yaşayınca ilk 11'de neden olmadığına yönelik bir tepki olarak bu hareketi yaptığı söyleniyor.