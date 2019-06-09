Birçok kişi Uğurcan Çakır'ı internette arıyor. "Uğurcan Çakır kimdir?" sorusunun cevabı merak edilenler arasında. Peki Uğurcan Çakır kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

UĞURCAN ÇAKIR KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Uğurcan Çakır, 1996 yılında dünyaya geldi. Genç kaleci futbol hayatına Yamanspor alt yapısı ile adım atmış ardından 2011 yılında 1461 Trabzon alt yapısına dahil olmuştur.

UĞURCAN ÇAKIR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Daha sonra Trabzonspor takımı kadrosuna dahil olmuş 2014 yılında ise profesyonel sözleşme imzalamıştır. 2016 yılında bir sezon 1461 Trabzon takımında kiralık olarak forma giymiş tekrar Trabzonspor A Takım kadrosuna dönmüştür.

Bugüne kadar 3 kez Türkiye U19, 2 kez Türkiye U20 ve 1 kez Türkiye U21 Milli Takım formalarını giyen genç kaleci Antalya doğumlu, aslen Trabzon Of‘ludur. Koç burcudur. Boyu 1.91 cm, kilosu ise 78’dir. Kübra Ayyıldız ile evlidir.