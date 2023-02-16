Ugurcan İkikardes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ugurcan İkikardes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ugurcan İkikardes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ugurcan İkikardes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ugurcan İkikardes 25 Ekim 1998 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Uğurcan İkikardeş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ugurcan İkikardes Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ugurcan İkikardes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Derince Spor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Derince Spor takımına 24 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ugurcan İkikardes'nin Belediye Derince Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ugurcan İkikardes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ugurcan İkikardes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ugurcan İkikardes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ugurcan İkikardes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2017 yılında Adana Demir U21

29 Ağu 2018 yılında Erzin Belediye

30 Haziran 2019 yılında Adana Demir U21

20 Ağu 2019 yılında Kozan Spor FK

25 Ocak 2021 yılında M.Yeşilyurt Bld

24 Temmuz 2021 yılında Bld Derince

Ugurcan İkikardes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ugurcan İkikardes şuan Belediye Derince Spor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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