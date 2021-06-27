Tiyatro oyuncusu Osman Cavcı, ev arkadaşı Uğurtan Sayıner'e ilişkin açıklamada bulundu. Peki Uğurtan Sayıner kimdir? Nereli? | Uğurtan Sayıner öldü mü? | Neden öldü? | Uğurtan Sayıner eşi kim? İşte detaylar...

UĞURTAN SAYINER KİMDİR? NERELİ?

Uğurtan Sayıner, 1944 yılında Samsun’da doğmuştur. Subay olan babası Samsun da görev yaparken orada doğmuştur. Kısa süre kaldıktan sonra İstanbul'a ailesiyle birlikte taşındılar.

İlkokulu İstanbul Beyazıd’da bulunan Koca Ragıp Paşa ilkokulunda, Ortaokul ve liseyi Pertevniyal lisesinde okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 1969 yılı mezunudur. 1962 yılında tiyatro ile oyunculuğa başladı. Üniversitede okurken Bizimkilerin “Katil”i Aykut Oray ile tanıştı. Onun tanıştırması ile "Türkiye Milli Talebe Federasyonu Gençlik Tiyatrosu"nda amatörce oynamaya başladı.

Pertevniyal Lisesi’nde okuduğu yıllarda edebiyat hocasının kendisine verdiği rolle sahneye adım attı. 1962 yılında İttihat ve Terakki Tiyatrosu’na girdi. Daha sonra 1963-64 sezonunda TÖS Tiyatrosunda "Ayak Bacak Fabrikası" adlı oyunla profesyonel tiyatro hayatına başladı. Arena Tiyatrosu, Gen-Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare ile Ercan Yazgan-Bülent Kayabaş topluluklarında 6-7 sezon çalıştı.

Uğurtan Sayıner, İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra tiyatroya devam ederken, bir dönem İpek Kağıt firmasında muhasebecilik yaptıktan sonra Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) Genel Muhasebe Müdürlüğü’nü de üstlendi. Ardından da Zeki Alasya’nın kurduğu platoda hem oyuncu hem de yönetici olarak görevlerine devam etmiştir.

Uğurtan Sayıner, Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı “Sarhoş Cemil” karakteriyle zirveye çıktı. ‘Benim adım Cemil’ ve 'Sevim koşşş' repliği ile hafızalara kazındı.

“Perihan Abla” dizisinin son bölümlerindeki sarhoş tiplemesiyle Bizimkiler dizisindeki Sarhoş Cemil karakteri rolüne geçiş yaptı.

1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan “Bizimkiler” adlı dizide Sarhoş Cemil karakterini canlandırırken; Erdal Özyağcılar, Savaş Dinçel, Ayşe Kökçü, Ercan Yazgan, Mehmet Akan, Sabriye Kara, Atılay Uluışık, Aykut Oray, Salih Kalyon, Selçuk Uluergüven, Ali Uyandıran, Rutkay Aziz, Buket Dereoğlu, Cihat Tamer, Engin Şenkan, Güzin Özipek, Kemal İnci, Meral Çetinkaya, Dursun Ali Sarıoğlu, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Cezmi Baskın, Zihni Göktay, gibi oyuncularla birlikte rol aldı.

1999 yılındaki büyük depreme ailesi ile birlikte İzmit’te yaşamakta iken yakalandı. Oturduğu ev depremde hasar görünce evine giremediğinden, İzmit İstiklal İlköğretim Okulu'nun bahçesine kurulan Kızılay çadırında yaşamını sürdürdü.

Bir dönem bir cafe – bar işletmeciliği yaptı. 2009 yılından itibaren İzmir’de yaşamaktadır.

12 Kasım 2015 tarihinde İzmir, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki AMATEM'de alkol bağımlılığından kurtulmak için tedavi altına alındı.

Eşi Sevim hanımdan boşanmış olan Uğurtan Sayıner’in Hande ve Tansu adlarında iki çocuğu vardır.

Filmleri ve Dizileri :

Yapımcı :

1993 - Yazlıkçılar (Yapım Yönetmeni) (TV Dizisi)

1997 - Bizimkiler 9. Sezon (Yapım Yönetmeni) (TV Dizisi)

Oyuncu :

2015 - Avanak Dedektör (Sinema Filmi)

2011 - Kabaktan mı Dudaktan mı? (Fazlı'nın Babası) (Sinema Filmi)

2009 - Kollama 2. Sezon (Haham) (TV Dizisi)

2008 - Yağmurdan Sonra (Vladikov) (Sinema Filmi)

2008 - Herakles - Heykelin Sırrı (Osman Çavuş) (TV Filmi)

2007 - İki Koca Adam (Sinema Filmi)

2007 - Hakkını Helal Et (Sarkis) (TV Dizisi)

2006 - Kızarmış Ekmek Demli Çay (Akbaba) (TV Filmi)

2005 - Sevda Tepesi (Mığır) (TV Dizisi)

2005 - Bir Kurşun İkimize Yeter (TV Filmi)

2005 - Beşinci Boyut (Fikret) (TV Dizisi)

2004 - Türkü Filmi (TV Dizisi)

2004 - Falımda Bir Kız Var (Barmen) (Sinema Filmi)

2004 - Bitirimler (Sinema Filmi)

2001 - Hiçbiryerde (Resepsiyonist) (Sinema Filmi)

1995 - Oğlum Adam Olacak (Katip/Telefon Bağlayan Adam/Öğretmen/Polis/Sandık ) (TV Dizisi)

1993 - Yazlıkçılar (Kerim) (TV Dizisi)

1990 - Bir Milyara Bir Çocuk (TV Dizisi)

1989 - El Kızı (TV Dizisi)

1989 - 2002- Bizimkiler(Sarhoş Cemil ) (TV Dizisi)

1987 - Biri Ve Diğerleri (Kemal) (Sinema Filmi)

1986 - Perihan Abla (TV Dizisi)

1979 - İstanbul 1979 (Sinema Filmi

UĞURTAN SAYINER ÖLDÜ MÜ?

Yayınlandığı döneme damga vuran 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterine hayat veren tiyatro sanatçısı 77 yaşındaki Uğurtan Sayıner, hayatını kaybetti

UĞURTAN SAYINER NEDEN ÖLDÜ?

Usta oyuncu Uğurtan Sayıner, İzmir Karşıyaka'da bugün akşam saatlerinde yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı yaşamını yitirdi. Oyuncunun ev arkadaşı tiyatro oyuncusu Osman Cavcı, Sayıner'in hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Cenaze işlemleri için Sayıner'in yakınlarının kente gelmesi bekleniyor.

UĞURTAN SAYINER EŞİ KİMDİR?

Uğurtan Sayıner 4 evlilik yapıp boşandı. Son eşi Sevim Hanım'dan da İzmit depremi sonrasında boşandı. Uğurtan Sayıner'in Hande ve Tansu adında iki çocuğu var. Deprem mağduriyeti sonrasında evsiz kalan ünlü sanatçı bir süre otel odalarında yaşamak zorunda kaldı. Maddi imkansızlığa düşen sanatçı o dönemde, ailesinin onu terkettiği haberleri ile gündeme geldi. Verdiği bir röportajda evliliklerine dair şunları söylemişti

"Dört kez evlendim ve boşandım. Olmadı işte kısmet. Maddi ve manevi problemlerimiz çoktu."