Uheid Hoxha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uheid Hoxha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uheid Hoxha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uheid Hoxha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uheid Hoxha 1 Ağustos 2000 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uheid Hoxha Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Indri Caca yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Uheid Hoxha'nin KF Teuta ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Uheid Hoxha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uheid Hoxha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uheid Hoxha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uheid Hoxha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında KS Besa

25 Ağustos 2020 yılında KF Vllaznia

7 Temmuz 2022 yılında KF Teuta

Uheid Hoxha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uheid Hoxha şuan KF Teuta takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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