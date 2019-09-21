UHKİB ve İMA, hazır giyimde nitelikli iş gücü için protokol imzaladı

BURSA (AA) - Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), İstanbul Moda Akademisi (İMA) ve Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile "Moda Tasarımında Kalıp ve Model Geliştirme Programı" protokolü imzaladı.

Birlik'ten yapılan açıklamaya göre, hazırlanan iş birliği protokolü sayesinde, hazır giyim sektörünün modelist ihtiyacının karşılanmasında büyük katkı sağlanacak.

Moda endüstrisinde tasarım sürecinin önemli adımlarından biri olan kalıp çıkarma ve model geliştirme adına önemli bir uygulama alanı sağlayacak olan program, İstanbul'dan sonra ilk kez Bursa'da UHKİB ve İMA iş birliğiyle pilot okul olarak seçilen Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hayata geçirilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, Türkiye'nin lokomotif sektörü olan tekstil ve hazır giyim konfeksiyon sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yaklaşık 1 milyon kişiyi istihdam ettiğini belirtti.

Sektörün önünde yeni dinamikler olduğuna değinen Gündemir, şu görüşlerini paylaştı:

"Değişen yaşam koşulları, teknolojideki değişim, yaşam algısındaki ve bireysel isteklerindeki farklılaşma, en çok moda sektöründe kendini göstermeye başladı. Bu da bizlere büyük fırsatlar doğuruyor. Hızlı değişen moda akımları, bizler için de büyük şans. Dolayısıyla bizlerin yapması gereken yeni üretim teknolojilerini kullanarak tasarıma da ağırlık vererek özgün akımlar yaratmamız lazım. Bu proje de bunlardan biri."



İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahya ise mesleki eğitimin Türkiye'nin en önemli konularından biri olduğunu, sanayi şehri Bursa'da yapılacak projelerin tüm dünyaya örnek oluşturacağını kaydetti.

Kahya, bu projelerle hedeflerine ulaşmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Bu çerçevede İMA ve UHKİB'in desteğiyle hayata geçirilecek projeyle, hazır giyim sektörünün modelist ihtiyacının karşılanması için öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi, onların sektöre hazırlanması ve istihdam edilmesini hedefleyen iş birliğimiz çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Hüseyin Özdilek MTAL Okul Müdürü Nuri Celepci de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, ekonomik, siyasi ve sosyal yapılarını etkileme adına meslek liselerinin önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Kaynak: AA