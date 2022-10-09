Uht Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Uht Operatörü görev tanımı nedir, Uht Operatörü ne iş yapar, Uht Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Uht Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Uht Operatörü Tanımı;

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Uht Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Uht Operatörü Maaşları

Uht Operatörü maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Uht Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uht Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.15

Meslek Adı :

Uht Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

UHT bölümünde bulunan makine ve teçhizatı kullanarak talep edilen değerlerde uzun ömürlü süt, süt türevleri ve meyveli karışım üretimini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Uzun Ömürlü Süt Hazırlama İşçisi(Uht Operatörü), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretime başlamadan önce UHT bölümünde bulunan makine ve teçhizatın görsel kontrolünü yapmak, görülen basit onarımları yapmak,

b) Kullanım öncesi makinelerin sterilizasyonunu (kapalı sistem kuru buharla) sağlamak,

c) Süt, krema veya karışımı bekleme tankından palizatör sistemine almak,

d) Üretimi yapılacak ürünün bekleme tankından dengeleme havuzuna gelmesini sağlamak,

e) Dengeleme havuzunun ayarlarını yaparak, ürünü işlenmek üzere pastör cihazına, plakalı eşenjörlere ve diğer işlem bölümlerine gidişini sağlamak,

f) Rejenerasyon cihazının sıcaklık ayarlarını yaparak, işlenecek ürünün ön ısıtma işlemlerini yapmak,

g) Ön ısıtma işlemi yapılan ürünün buhar odasında, mikropların kırılması ve sterilizasyon işlemlerini yürütmek,

h) Ürüne karıştırılan buharın vakum tankında otomatik olarak tahliye edilmesini sağlamak,

i) Vakum tankından tahliye edilen sütü homojenizasyon makinesinde karışımını sağlamak,

j) Soğutucu eşanjörün ayarlarını yaparak karışımı tamamlanan sütün soğutma işlemlerini yürütmek,

k) Üretimi gerçekleştiren üründen numune almak ve laboratuarda analiz edilmesini sağlamak, sonuçlara göre gerektiğinde üretim işlemlerine müdahale etmek,

l) Pastörizasyon ve homojenizasyon işlemleri biten ürünleri paketlenmek üzere tetrapak ünitesine göndermek,

m) Palizatör sistemindeki makineleri asit, kostik, hidrojen peroksit, şebeke suyu, buhar ile kapalı sistem temizlik işlemlerini yapmak,

n) Üretim süresince kullanılan makine ve ekipmanların değerlerini (buhar, basınç, sıcaklık, seviye vb.) sürekli takip ve kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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