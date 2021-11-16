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Uhuvvet ne demek, TDK'ya göre Uhuvvet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Uhuvvet kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Uhuvvet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Uhuvvet nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Uhuvvet kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Uhuvvet ne demek, TDK'ya göre Uhuvvet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Uhuvvet ne demek? Uhuvvet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi uhuvvet kelimesi. Peki uhuvvet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre uhuvvet nedir, uhuvvet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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UHUVVET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Uhuvvet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Uhuvvet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre uhuvvet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kardeşlik

UHUVVET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu hırsızlık yüzünden konakta sanki bir nevi hürriyet, müsavat, uhuvvet ilan edilmişti.

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