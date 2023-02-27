Ui Jo Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ui Jo Hwang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ui Jo Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ui Jo Hwang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ui Jo Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ui Jo Hwang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ui Jo Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ui Jo Hwang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ui Jo Hwang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ui Jo Hwang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ui Jo Hwang 28 Ağustos 1992 tarihinde Seongnam, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 황의조 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ui Jo Hwang Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Ui Jo Hwang, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 5 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ui Jo Hwang'nin FC Seoul ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ui Jo Hwang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hwang_uijo/

Ui Jo Hwang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ui Jo Hwang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ui Jo Hwang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ui Jo Hwang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Seongnam FC U18

1 Ocak 2011 yılında Yonsei Univ.

1 Ocak 2013 yılında Seongnam FC

1 Temmuz 2017 yılında Gamba Osaka

14 Temmuz 2019 yılında G. Bordeaux

26 Ağustos 2022 yılında Nottm Forest

27 Ağustos 2022 yılında Olimpiakos

31 Ocak 2023 yılında Nottm Forest

5 Şubat 2023 yılında FC Seoul

30 Haziran 2023 yılında Nottm Forest

Ui Jo Hwang kimdir

Ui Jo Hwang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ui Jo Hwang şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yongin Elementary School (1999-2004),
Seongnam FC U15 (2005-2007),
Seongnam FC U18 (2008-2010),
Yonsei University (2011-2012)

Ui Jo Hwang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 16 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 53 maçta 16 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 14 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 13 numaralı formasıyla 12 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 16 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 4 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 13 numaralı formasıyla 10 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ui Jo Hwang nereli

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