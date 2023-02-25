Uiliard Seferaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uiliard Seferaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uiliard Seferaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uiliard Seferaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uiliard Seferaj 19 Mayıs 1999 tarihinde Vlorë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uiliard Seferaj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Oriku futbol takımında oynamaktadır. KF Oriku takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Uiliard Seferaj'nin KF Oriku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Uiliard Seferaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uiliard Seferaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uiliard Seferaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uiliard Seferaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Flamurtari U19

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

26 Eylül 2019 yılında FK Tepelena

30 Ocak 2020 yılında KF Oriku

29 Ekim 2020 yılında Labëria

1 Temmuz 2022 yılında KF Oriku

Uiliard Seferaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uiliard Seferaj şuan KF Oriku takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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