UIPM'nin üç yarışı Türkiye'de yapılacak

ANKARA (AA) - Modern pentatlonda Türkiye, 2020 yılında üç yarışa ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonundan (UIPM) yapılan açıklamada, 2020 Gelişim Yarışları'nda 62 müsabakanın düzenleneceği belirtildi.

UIPM'nin yayımladığı takvime göre, İstanbul ve Ankara'da iki ayrı "Global Laser Run Şehir Turu" ve İstanbul'da "Biathle-Triathle Ulusal Turu" yarışları yapılacak.



"Global Laser Run Şehir Turu"nun ilki Ankara'da 12 Eylül'de, ikincisi ise 7 Kasım'da İstanbul'da yapılacak. "Biathle-Triathle Ulusal Turu" ise 10-12 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA