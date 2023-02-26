Ujaun Mcdonald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ujaun Mcdonald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ujaun Mcdonald adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ujaun Mcdonald Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ujaun Mcdonald 16 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ujaun Mcdonald Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ujaun Mcdonald, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 25 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Ujaun Mcdonald'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ujaun Mcdonald Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ujaun Mcdonald isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ujaun Mcdonald Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ujaun Mcdonald futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2018 yılında Maritzburg Utd.

Ujaun Mcdonald Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ujaun Mcdonald şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.