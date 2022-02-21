Ukala ne demek, TDK'ya göre Ukala kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ukala ne demek? Ukala TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ukala kelimesi. Peki ukala ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ukala nedir, ukala kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

UKALA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ukala kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ukala kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ukala kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan (kimse)



UKALA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sinirli, ukala, münasebetsiz herifin biridir.



UKALA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ukala dümbeleği

