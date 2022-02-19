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Ukde ne demek, TDK'ya göre Ukde kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ukde kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ukde ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ukde nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ukde kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ukde ne demek, TDK'ya göre Ukde kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ukde ne demek? Ukde TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ukde kelimesi. Peki ukde ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ukde nedir, ukde kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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UKDE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ukde kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Ukde kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ukde kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Düğüm, yumru
- İçe dert olan şey

UKDE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Geceleri bilhassa yatsı namazından sonra seccadede oturmuş, çocuk dilimle, içimde ukde olan meseleler hakkında Allah'la konuşur dururdum.

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