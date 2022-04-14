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Uknum ne demek, TDK'ya göre Uknum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Uknum kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Uknum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Uknum nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Uknum kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Uknum ne demek, TDK'ya göre Uknum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Uknum ne demek? Uknum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi uknum kelimesi. Peki uknum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre uknum nedir, uknum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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UKNUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Uknum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Uknum kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre uknum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hipostaz

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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