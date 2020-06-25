UKOME nedir? UKOME ne iş yapar? UKOME nereye bağlı?
İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifi UKOME kararıyla kabul edilmeyerek, komisyona havale etmesinin ardından UKOME vatandaşlar tarafından sıkça aratılmaya başlandı. UKOME nedir? UKOME ne iş yapar? Ukome nereye bağlı? başlığıyla aratılan bu konuyla ilgili detaylara haberimizde yer verdik.
UKOME'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB) 6 bin liralık taksi teklifi oy çokluğuyla alt komisyona havale etmesinin ardından internet mecrasında sıkça aratılmaya başlandı. UKOME nedir? UKOME ne iş yapar? Ukome nereye bağlı? başlığıyla aratılan bu konuyla ilgili biz de önemli detayları haberimizde derledik.
UKOME NEDİR? UKOME NE DEMEK?
Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin kısaltılmasına UKOME denir. Büyükşehir Belediyelerinde bir birim olarak bulunur. UKOME, ulaşım ve trafiği düzenlemesinin yanı sıra, yolcu taşıma ücretlerini belirler ve toplu ulaşım hatlarının güzergahlarını planlar.
UKOME NE İŞ YAPAR?
UKOME birimi, bir Büyükşehir içindeki kara, deniz veya demiryolu gibi tüm hatların üzerindeki taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürümesini sağlamakla sorumludur. Bu sorumluluk uyarınca ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzey kararlar alabilir ve kararlarının düzenli şekilde yürümesi için gerekli tesisleri kurma, kurdurma ve işletme gibi yetkilere sahiptir.
UKOME biriminin yetkileri ve sorumlulukları dahilinde yaptığı işlerin bazıları şu şekildedir:
- Büyükşehir Belediyelerinin görev, sorumluluk ve yetkileri dahilinde kalan tüm konularda, trafiğin güvenliği ve düzenliği için gerekli incelemeleri yapar, raporları ve projeleri oluşturur.
- Karayolu, denizyolu ve demiryolları üzerinde işletilen tüm servisleri, toplu taşıma araçlarını ve taksi sayılarını inceler, bilet ücretlerini belirler, tarifeleri ve güzergahları planlar. Örneğin otobüslerin duraklarda bulunma saatlerini ilgilendiren kurallar, UKOME otobüs saatleri konusunda yapılan çalışmalar neticesinde oluşturulur.
- Gerçek kişiler, tüzel kişiler, resmi kurumlar ve özel kuruluşlara ait otopark olmaya uygun boş alan ve arazilerin geçici otopark olarak ilan edilmesi ve işletilmesi ile ilgili talepleri inceler.
- Sokak, cadde ve meydan gibi alanlardaki araç park yerlerini tespit eder, kiralanması veya işletilmesi gibi hususlardaki işlemleri yerine getirir.
- Aktarma merkezleri ile ilgili projeleri inceler, trafik ve ulaşım açısından görüşlerini bildirir.
- Ücretsiz ya da ücretli yol üstü park yerlerinin giriş çıkışlarını ulaşım ve trafik hususları göz önünde bulundurarak inceler, proje ve planlamaları oluşturur, raporları hazırlar.
- Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan karayollarının kenarında yapılacak ya da açılacak tesisler için oluşturulan projeleri inceleyerek raporlamalarını yapar.
- Halkın trafik eğitimine katkı sağlamak için çocuk trafik eğitim parkları oluşturulması için proje inceler, rapor oluşturur.
- Trafik işaretlerinin yetersizliği veya yolun yapısı nedeniyle trafik kazalarının meydana geldiği yerlerde, yetkili kurumların tedbir alabilmesi için gerekli incelemeleri yapar, teklif edilen tedbirler için rapor ve proje hazırlar.
- Büyükşehir Belediyesi yetki alanında bulunan yerlerde meydana gelen trafik kazalarının neden kaynaklandığını belirlemek için inceleme yapar, bu kazaları ortadan kaldırmak için rapor ve projeler hazırlar.
- Tüm otoparklar, otomobil alım-satım ve teşhir yerleri ve oto yıkama işletmelerinin giriş çıkışlarının ulaşım ve trafiğe uygun olması için gerekli incelemeleri yapar.
- UKOME ayrıca ilçe belediye başkanlıkları ile emniyet trafik birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamakla da yükümlüdür.
UKOME'NİN GÖREVLERİ NELERDİR?
- Büyükşehir Belediyesinin sınırları içerisinde, trafiğin düzenini ve bununla birlikte güvenliğini sağlamak için alınması gereken tedbirleri almak.
- Trafiğin akıcılığını sağlamak, alt yapı çalışmalarıyla ilgili tedbirler almak ve yetersiz alanlarda İçişleri Bakanlığına ileterek bilgilendirmek.
- Servis araçları, Taksi ve diğer tarifeye tabi olan servis taşımacılığı gibi tüm toplu taşıma araçlarının yeterlilik sayısını belirlemek. İhtiyaç durumunda yeni ihaleler açarak temin etmek.
- Toplu ulaşımda görev alan tüm araçların güzergahlarıyla beraber, ücret ve tarifeleri belirlemek.
- Semtlerde sokak, yol, cadde ve meydan gibi yerlerde araçların park yerlerini belirlemeye ve bu alanlarda otopark olmaya elverişli arsa ve arazileri otopark olarak ilan etmek ve bu alanların sahiplerine veya 3. kişiler tarafından işletmesine izinler vermeye.
- Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanları içerisinde, ulaşım ve trafik mevzuatının verdiği yetkiler dahilinde görüş oluşturmak ve yönlendirici kararlar almak.
- Büyükşehir Belediyesinin sınırları içerisinde olan tüm karayollarında, kısmi veya tamamının araçlara kapatılmasına, park yerlerinin ve park eden aracın süresini belirlenmesine ve trafik uyarı işaretlerinin konulacağı yerleri belirlemeye.
- Belediyelerce yapılan yol ve kavşaklarda sinyalizasyon ve uyarı sistemlerinde oluşan aksaklıkların tespiti ile birlikte düzeltilmesini sağlamak.
- Trafik kanunun belirttiği sınırlarda tüm motorlu ve motorsuz araçların kullanacağı yol kullanım esaslarını tespit ederek, gereken yasakları koymaya ve Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanları içerisinde araçların hız limitlerini belirlemeye yetkilidir.
HABERE YORUM KAT