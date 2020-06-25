UKOME'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB) 6 bin liralık taksi teklifi oy çokluğuyla alt komisyona havale etmesinin ardından internet mecrasında sıkça aratılmaya başlandı. UKOME nedir? UKOME ne iş yapar? Ukome nereye bağlı? başlığıyla aratılan bu konuyla ilgili biz de önemli detayları haberimizde derledik.

UKOME NEDİR? UKOME NE DEMEK?

Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin kısaltılmasına UKOME denir. Büyükşehir Belediyelerinde bir birim olarak bulunur. UKOME, ulaşım ve trafiği düzenlemesinin yanı sıra, yolcu taşıma ücretlerini belirler ve toplu ulaşım hatlarının güzergahlarını planlar.

UKOME NE İŞ YAPAR?

UKOME birimi, bir Büyükşehir içindeki kara, deniz veya demiryolu gibi tüm hatların üzerindeki taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürümesini sağlamakla sorumludur. Bu sorumluluk uyarınca ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzey kararlar alabilir ve kararlarının düzenli şekilde yürümesi için gerekli tesisleri kurma, kurdurma ve işletme gibi yetkilere sahiptir.

UKOME biriminin yetkileri ve sorumlulukları dahilinde yaptığı işlerin bazıları şu şekildedir:

Büyükşehir Belediyelerinin görev, sorumluluk ve yetkileri dahilinde kalan tüm konularda, trafiğin güvenliği ve düzenliği için gerekli incelemeleri yapar, raporları ve projeleri oluşturur.

Karayolu, denizyolu ve demiryolları üzerinde işletilen tüm servisleri, toplu taşıma araçlarını ve taksi sayılarını inceler, bilet ücretlerini belirler, tarifeleri ve güzergahları planlar. Örneğin otobüslerin duraklarda bulunma saatlerini ilgilendiren kurallar, UKOME otobüs saatleri konusunda yapılan çalışmalar neticesinde oluşturulur.

Gerçek kişiler, tüzel kişiler, resmi kurumlar ve özel kuruluşlara ait otopark olmaya uygun boş alan ve arazilerin geçici otopark olarak ilan edilmesi ve işletilmesi ile ilgili talepleri inceler.

Sokak, cadde ve meydan gibi alanlardaki araç park yerlerini tespit eder, kiralanması veya işletilmesi gibi hususlardaki işlemleri yerine getirir.

Aktarma merkezleri ile ilgili projeleri inceler, trafik ve ulaşım açısından görüşlerini bildirir.

Ücretsiz ya da ücretli yol üstü park yerlerinin giriş çıkışlarını ulaşım ve trafik hususları göz önünde bulundurarak inceler, proje ve planlamaları oluşturur, raporları hazırlar.

Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan karayollarının kenarında yapılacak ya da açılacak tesisler için oluşturulan projeleri inceleyerek raporlamalarını yapar.

Halkın trafik eğitimine katkı sağlamak için çocuk trafik eğitim parkları oluşturulması için proje inceler, rapor oluşturur.

Trafik işaretlerinin yetersizliği veya yolun yapısı nedeniyle trafik kazalarının meydana geldiği yerlerde, yetkili kurumların tedbir alabilmesi için gerekli incelemeleri yapar, teklif edilen tedbirler için rapor ve proje hazırlar.

Büyükşehir Belediyesi yetki alanında bulunan yerlerde meydana gelen trafik kazalarının neden kaynaklandığını belirlemek için inceleme yapar, bu kazaları ortadan kaldırmak için rapor ve projeler hazırlar.

Tüm otoparklar, otomobil alım-satım ve teşhir yerleri ve oto yıkama işletmelerinin giriş çıkışlarının ulaşım ve trafiğe uygun olması için gerekli incelemeleri yapar.

UKOME ayrıca ilçe belediye başkanlıkları ile emniyet trafik birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamakla da yükümlüdür.

UKOME'NİN GÖREVLERİ NELERDİR?