Ukranya'dan getirilen 323 vatandaş, Tokat'ta yurda yerleştirildi

UKRANYA'dan getirilen 323 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Tokat'ta 14 gün karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu sürüyor. Bu kapsamda Ukranya'dan 323 Türk vatandaşı uçakla Sivas'a getirildi.

Vatandaşlar, sağlık taramasının ardından otobüslerle Tokat'a getirilerek, KYK bünyesindeki Ballıca ve Aydoğan Aydın yurtlarına yerleştirildi. Vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada tutulacak.

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Kaynak: DHA