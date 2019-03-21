Ukrayna, 80 santimetrelik oy pusulasını tanıttı

Ukrayna Merkez Seçim Kurulu, 39 başkan adayının yazılı olduğu 80 santimetrelik seçim pusulasını tanıttı.

Ukrayna Seçim Kurulu Başkanı Tatyana Slipaçuk, Ukrayna Basım Evi Müdürü Yuriy Onişenko ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'ta yapılacak olan Başkanlık Seçimleri için hazırlanan, 39 başkan adayının yazılı olduğu, 80 santimetre boyundaki ve 20 santim enindeki oy pusulalarını tanıttı. Toplantıda pusulaları basan kurum adına söz alarak açıklama yapan Ukrayna Basım Evi Müdürü Yuriy Onişenko, "31 Mart'taki Başkanlık Seçimi için hazırlanan oy pusulalarının yüzde 90'ı hazır durumda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA