Ukrayna, Bayraktar’ın görüntülerini yayınlamaya devam ediyor

Ukrayna, Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) yeni fotoğraf ve görüntülerini paylaştı.

Baykar Savunma ile Ukrayna Hükümeti arasında Ocak 2019'da, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin keşif, gözetleme ve vuruş kabiliyetinin arttırılması için 6 adet Bayraktar TB2 SİHA, 3 adet yer kontrol istasyonu, MAM-L mühimmatı ve ilgili ekipmanların tedarikini kapsayan 50 milyon dolardan fazla değere sahip bir anlaşma imzalanmıştı. Ukrayna, geçtiğimiz Mart ayında ilk 3 tanesi teslim edilen ve ardından geri kalan 3 adeti teslim edilen SİHA'ların yeni fotoğraf ve görüntülerini paylaştı.

SİHA'ların tesliminden sonra kumanda merkezinden ve SİHA'lardan fotoğraflar paylaşan Ukrayna Savunma Bakanlığı, bu kez Ukrayna Hava Kuvvetleri teknik askerlerinin Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı ile ilgili eğitimlerinden görüntüler paylaştı. Baykar Savunma'nın uzmanları tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir askeri havaalanında Ukrayna askerlerine eğitim verildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri de bu görüntüleri basına servis etti.

Kaynak: İHA