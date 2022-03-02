Ukrayna Büyükelçiliği'nden Haluk Levent'e konser teklifi! Eurovision birincisi Kırım Türkü Jamala da sahnede olacak! Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Haluk Levent'e, savaştan Türkiye'ye sığınan 2016 Eurovision birincisi Kırım Türkü Jamala ile konsere çıkma teklifi yapıldı. Konser teklifini severek kabul edeceğini ifade eden Haluk Levent'in tek şartı ise konserin 'Filistin'de olması oldu.

1 10 Ukrayna'da Rusya saldırılarıyla başlayan savaşın 7. gününde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden sanatçı Haluk Levent'e kritik bir teklif geldi.