Ukrayna, büyükelçisini çağıran Gürcistan'a karşılık vermeyecek

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Gürcistan'ın Kiev Büyükelçisini istişareler için başkent Tiflis'e çağırmasına ilişkin, "Gürcistan ile ilişkilerimiz harika. Büyükelçimizi istişareler için çağırmayacağız." dedi.

Zelenskiy, Lugansk bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili'nin Ukrayna Reformları İcra Komitesi Başkanı olarak atanması nedeniyle Gürcistan'ın Kiev Büyükelçisinin istişare için Tiflis'e çağrılmasını değerlendirdi.

"Bu bizim kararımız ve iç politikamız." diyen Zelenskiy, Gürcistan'ın büyükelçisini çağırmakla hata ettiğini söyledi.

Zelenskiy, "Gürcistan ile ilişkilerimiz harika. Her şeye rağmen büyükelçimizi istişareler için çağırmayacağız." dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu kararda, dost olan ülkelerimizin ilişkilerine herhangi bir tehdit görmüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, dün Mihail Saakaşvili’yi, Ukrayna Reformları İcra Komitesi Başkanı atamıştı.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Saakaşvili'nin atamasının üzücü bir karar olduğunu belirtmiş ve Gürcistan'ın Kiev Büyükelçisi Teimuraz Şaraşenidze'nin istişareler için Tiflis'e çağrıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA