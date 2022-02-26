Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi duyurdu: 3 bin 500 Rus askeri etkisiz hale getirildi! Bir helikopter ve 3 uçak vuruldu

Önceki gün gece saatlerinde ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'ya karşı askeri operasyonun başlatıldığını açıklamıştı. Bunun üzerine Rusya ait uçaklar, Ukrayna'da askeri hedeflere saldırı gerçekleştirmişti.

Ukrayna'da Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, eli silah tutan her vatandaşa ülkesini savunma çağrısı yapmış ve 18 yaş üstü erkeklerin ülkeden çıkışlarına kısıtlama getirilmişti. İki ülke lideri müzakere için birbirileriyle görüşmeye karar verirken Ukrayna'nın Rus kuvvetlerine karşı savunması ise sürüyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSİ AÇIKLADI

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden çatışmalara ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre ülke genelinde Rus birliklerine ağır kayıplar verildiği belirtilerek 3 bin 500'den fazla Rus askerinin operasyonlarda etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

BİR HELİKOPTER VE 3 UÇAK VURULDU

Ayrıca Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait bir helikopter, 2 Su-25 savaş uçağı ve İl-76 nakliye uçağını vurduğu belirtildi.

Rus birliklerinin Kiev bölgesinin Vasilkov kentine paraşütlerle inmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, başkent Kiev sokaklarında çatışmaların sürdüğü aktarıldı.

ZELENSKİ VİDEO İLE HALKA SESLENDİ

Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, dün sosyal medyadan paylaştığı video mesajında değerlendirmelerde bulundu. Zelenskiy, Kiev başta olmak üzere pek çok şehrin saldırı altında olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, Kiev'in kaybedilmemesi gerektiğini belirterek Rusya'nın tüm gücüyle Ukrayna'nın mukavemetini kırmaya çalışacağını ifade etti.

"UKRAYNA'NIN KADERİ BELİRLENİYOR"

Kendilerini neyin beklediğini bildiklerini söyleyen Zelenskiy, "Bu gece dayanmalıyız. Ukrayna'nın kaderi tam şu anda belirleniyor." diye konuştu.

Kreşlerin, yetimhanenin ve sivil altyapının vurulmasının izah edilemez olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Kreşteki Ukraynalı çocuklara karşı bu savaş nedir? Onlar kim? Onlar da mı Neonaziler?" diye sordu.

"DÜŞMANIN KAYIPLARI ÇOK AĞIR, ÇOK CİDDİ"

Ana amaçlarının bu kıyımı durdurmak olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Düşmanın kayıpları çok ağır, çok ciddi. Yüzlerce, yüzlerce sınırımızı geçen ölü asker." dedi.

Zelenskiy, kendilerinin de "maalesef kayıplarının olduğunu" belirterek "Ukraynalılar saldırıya kahramanca mukavemet gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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