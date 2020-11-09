Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e koronavirüs şoku
Ukrayna Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Ukrayna Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı haberi kamuoyu ile paylaşıldı.
Zelenskiy'nin kendisini karantinaya aldığı ve kendisini iyi hissettiği gerekçesiyle görevine uzaktan devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, kendini iyi hissediyor ve görevini uzaktan sürdürecek" ifadeleri kullanıldı.
İKİNCİ DALGAYI DUYURMUŞTU
Zelenskiy geçen haftalarda mevcut Kovid-19 vaka sayısı doğrultusunda, ülkesinde ikinci bir salgın dalgasının başladığını açıklamıştı.
Ukrayna Halk Sağlığı Merkezi tarafından açıklanan Ukrayna günlük koronavirüs rakamlarına göre 9 Kasım günü sabah itibariyle önceki gün içerisinde 8,687 laboratuvar onaylı yeni koronavirüs vakası görüldü. Toplam vaka sayısı 469,018, toplam ölümlü vaka sayısı 8,565’ye yükseldi.
Ukrayna bölgeleri bazında toplam koronavirüs vaka sayıları
Vinnitsa Bölgesi – 12,566
Volin bölgesi – 16,436
Dnipropetrovsk bölgesi – 17,965
Donetsk bölgesi – 14,190
Jitomir bölgesi – 18,970
Transkarpatya bölgesi – 17,192
Zaporijya bölgesi – 14,105
Ivano-Frankivsk bölgesi – 24,494
Kirovograd bölgesi – 3,142
Kiev – 44,920
Kiev bölgesi – 20,410
Lviv bölgesi – 33,754
Lugansk bölgesi – 4,539
Nikolayev bölgesi –10,559
Odessa bölgesi – 28,728
Poltava bölgesi – 12,204
Rivne bölgesi – 22,140
Sumi Bölgesi – 14,863
Ternopol bölgesi – 22,216
Harkov bölgesi – 43,930
Herson bölgesi – 5,558
Hmelnitskiy bölgesi – 19,839
Çernovtsi bölgesi – 25,411
Çerkasi bölgesi – 10,723
Çernigov bölgesi – 10,164
Geçici olarak işgal edilen Kırım Özerk Cumhuriyeti, Donetsk, Lugansk bölgeleri ve Sivastopol şehrinin verileri eksiktir.
Çalışmalar, Ukrayna Halk Sağlığı Merkezi Viroloji Referans Laboratuvarı ve bölgesel laboratuvarlar tarafından yürütülmektedir.
Dünya genelinde koronavirüs vakalarında son duru
Toplam vaka sayısı: 50,402,558
Toplam iyileşen vaka sayısı: 33,024,996
Toplam ölümlü vaka sayısı: 1,256,254
KAYNAK: ukrhaber