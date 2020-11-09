Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e koronavirüs şoku

Ukrayna Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı haberi kamuoyu ile paylaşıldı.

Zelenskiy'nin kendisini karantinaya aldığı ve kendisini iyi hissettiği gerekçesiyle görevine uzaktan devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, kendini iyi hissediyor ve görevini uzaktan sürdürecek" ifadeleri kullanıldı.

İKİNCİ DALGAYI DUYURMUŞTU

Zelenskiy geçen haftalarda mevcut Kovid-19 vaka sayısı doğrultusunda, ülkesinde ikinci bir salgın dalgasının başladığını açıklamıştı.

Ukrayna Halk Sağlığı Merkezi tarafından açıklanan Ukrayna günlük koronavirüs rakamlarına göre 9 Kasım günü sabah itibariyle önceki gün içerisinde 8,687 laboratuvar onaylı yeni koronavirüs vakası görüldü. Toplam vaka sayısı 469,018, toplam ölümlü vaka sayısı 8,565’ye yükseldi.

Ukrayna bölgeleri bazında toplam koronavirüs vaka sayıları

Vinnitsa Bölgesi – 12,566

Volin bölgesi – 16,436

Dnipropetrovsk bölgesi – 17,965

Donetsk bölgesi – 14,190

Jitomir bölgesi – 18,970

Transkarpatya bölgesi – 17,192

Zaporijya bölgesi – 14,105

Ivano-Frankivsk bölgesi – 24,494

Kirovograd bölgesi – 3,142

Kiev – 44,920

Kiev bölgesi – 20,410

Lviv bölgesi – 33,754

Lugansk bölgesi – 4,539

Nikolayev bölgesi –10,559

Odessa bölgesi – 28,728

Poltava bölgesi – 12,204

Rivne bölgesi – 22,140

Sumi Bölgesi – 14,863

Ternopol bölgesi – 22,216

Harkov bölgesi – 43,930

Herson bölgesi – 5,558

Hmelnitskiy bölgesi – 19,839

Çernovtsi bölgesi – 25,411

Çerkasi bölgesi – 10,723

Çernigov bölgesi – 10,164

Geçici olarak işgal edilen Kırım Özerk Cumhuriyeti, Donetsk, Lugansk bölgeleri ve Sivastopol şehrinin verileri eksiktir.

Çalışmalar, Ukrayna Halk Sağlığı Merkezi Viroloji Referans Laboratuvarı ve bölgesel laboratuvarlar tarafından yürütülmektedir.

Dünya genelinde koronavirüs vakalarında son duru

Toplam vaka sayısı: 50,402,558

Toplam iyileşen vaka sayısı: 33,024,996

Toplam ölümlü vaka sayısı: 1,256,254

KAYNAK: ukrhaber