Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kubela'dan çarpıcı açıklama! Kan dökülmesi...​​​​​​​

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kubela, ABD, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuştu.

KAN DÖKÜLMESİNİ...

Kubela, “Kan dökülmesini istemiyoruz” derken, “Hala diplomasi fırsatımız var" diye konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı, "Putin bir an önce durdurulmalı” derken, "Rusya diplomasi yoluyla durdurulmalı" diye konuştu. "Rusya kimliğimizi yok etmek" istiyor açıklaması yapan Kubela, "Rusya tüm dünyaya şantaj yapıyor. Dünya güvenliğimizi sağlamalı" sözlerini kullandı.

SADECE UKRAYNA İLE SINIRLI KALMAYACAK

Kubela'nın açıklamalarından diğer satırbaşları şöyle:

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"Krizin tırmanması ancak çekilen acıları artıracaktır. Maalesef bu Ukrayna ile sınırlı kalmayacak. Hızlı ve kararlı BM adımlarıyla bu tarihi mücadelede liderlik edilmeli. Rusya Ukrayna topraklarından askerlerini çekmelidir."