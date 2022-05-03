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  3. Ukrayna duyurdu! Rusya saldırı başlattı! Uçak gemisi filosu Pasifik Okyanusu'na açıldı

Ukrayna duyurdu! Rusya saldırı başlattı! Uçak gemisi filosu Pasifik Okyanusu'na açıldı

Çin'e ait uçak gemisinden oluşan bir filo Pasifik Okyanusu'na açıldı. Japonya tarafından yakın takibe alınan filonun savaş tatbikatı yapacağı belirtildi.

Ukrayna duyurdu! Rusya saldırı başlattı! Uçak gemisi filosu Pasifik Okyanusu'na açıldı

Çin'in Liaoning uçak gemisinin, 5 muhrip, bir fırkateyn ve bir ikmal gemisi eşliğinde Doğu Çin Denizi'ni geçerek Pasifik Okyanusu'na açıldığı bildirildi.

JAPONYA YAKIN TAKİPTE

Japonya Savunma Bakanlığından yayımladığı açıklamada, Liaoning'in, 2 Mayıs'ta, "Tip 055" Nançang muhribi, "Tip 52D" Şining, Urumçi ve Çıngdu muhripleri, "Tip 52C" Cıngcou muhribi, "Tip 54A" Şiangtan fırkateyni ve "Tip 901" Hulun Hu ikmal gemisi ile Doğu Çin Denizi’nde Okinava Adası ile Miyako Adası arasındaki bölgeden Pasifik Okyanusu'na doğru seyrettiği belirtildi. Açıklamaya eklenen fotoğrafa Liaoning'in güvertesinde J-15 savaş uçakları ile Z-8 ve Z-9 helikopterleri olduğu görüldü.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Donanması Sözcüsü Gao Şiuçıng, yaptığı açıklamada Liaoning'in "Batı Pasifik açıklarında gerçekçi savaş tatbikatı yapacağını" belirterek faaliyeti doğruladı.

Ukrayna duyurdu! Rusya saldırı başlattı! Uçak gemisi filosu Pasifik Okyanusu'na açıldı

ABD FİLOSU DA BÖLGEDE

Sözcü Gao, tatbikatın yıllık planlamaya uygun olarak, donanmanın görev kabiliyetini artırmak üzere düzenlendiği, faaliyetin uluslararası hukuka ve pratiklere uygun icra edildiği ve herhangi bir başka ülkeyi hedef almadığını belirtti.

Ukrayna duyurdu! Rusya saldırı başlattı! Uçak gemisi filosu Pasifik Okyanusu'na açıldı

Liaoning'in, ABD'nin Abraham Lincoln uçak gemisi filosunun Filipinler Denizi'nde görevde olduğu bir dönemde kalabalık bir filoyla aynı bölgede görevlendirilmesi dikkati çekti. (AA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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