Ukrayna Güvenlik Servisi açıkladı! Ukrayna Savunma Bakanı ve üst düzey yöneticilere yapılacak olan suikast önlendi!

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Ukrayna Savunma Bakanı ve üst düzey yöneticiilere yapılacak olan suikasti önledi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Ukrayna Güvenlik Servisi açıkladı! Ukrayna Savunma Bakanı ve üst düzey yöneticilere yapılacak olan suikast önlendi!

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna ordusunda görevli üst düzey yetkililere suikast planlayan Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri istihbarat teşkilatı GRU’ya bağlı Rus suikast ekibi tespit edimelerinin ardından yakalandı.

Ukrayna Güvenlik Servisi açıkladı! Ukrayna Savunma Bakanı ve üst düzey yöneticilere yapılacak olan suikast önlendi!

ÖDÜL VAAT ETMİŞLER

Ukrayna'da üst düzey askeri ve politik isimlere karşı suikast düzenlemek için yapılacak olan saldırı ile ilgili yapılan açıklamada, "Saldırganlar, ülkemizin Savunma Bakanı ve İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanının yanı sıra tanınmış bir Ukraynalı aktivistin öldürülmesi için hazırlıklar yapıyorlardı. Öldürülmesi planlanan her kişi için 100 ile 150 bin dolar ödül vaat edildi" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Güvenlik Servisi açıkladı! Ukrayna Savunma Bakanı ve üst düzey yöneticilere yapılacak olan suikast önlendi!

BELARUS ÜZERİNDEN UKRAYNA'YA GİRİLDİ

Ukrayna topraklarına Belarus üzerinden girdiği belirlenen Rus ekip için "Suikastçılar hareketlerini gizlemek için Ukrayna topraklarına Belarus topraklarından giriş yaptı. Ukrayna istihbaratı kontrol noktalarından Volyn Bölgesi'ne girişlerini ve işbirlikçileriyle görüşmeleri kaydetti. Ciddi bir saldırının önlenmesi amacıyla istihbarat elemanları karşı istihbaratın suikast elemanlarını Kovel kentinde gözaltına aldı. Şu anda tutuklanan her 2 kişi de vatana ihanet ve kasten adam öldürmekle suçlanıyor." denildi.

Ukrayna Güvenlik Servisi açıkladı! Ukrayna Savunma Bakanı ve üst düzey yöneticilere yapılacak olan suikast önlendi!

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