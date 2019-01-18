Ukrayna hükumetinden 3 yıllık gizli silah beyannamesi

Ukrayna yönetimi, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi tarafından teklif edilen, 2019, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan "gizli" ibaresi bulunan bir silah beyannamesi imzaladı. Beyanname teklifinin, Ukrayna yönetimine, 26 Kasım 2018 tarihinde gündeme getirildiği ancak yeni karara bağlanıp imzalandığı belirtildi. Planla birlikte yabancı silah alımının da gerçekleştirileceği belirtilirken örnek olarak Türkiye'den alınacak olan insansız hava araçları gösterildi.

Kanada'dan keskin nişancı tüfekleri

2017 yılına kadar Ukrayna'ya uygulanan ambargodan bahseden yetkililer, ambargonun artık kırıldığını ve Kanada'dan gelecek keskin nişancı tüfeklerini beklediklerini kaydetti. Keskin nişancı tüfeklerinin "Colt Canada" şirketinden alınacağı ifade edildi. Öte yandan Ukrayna'nın Kanada Konsolosu Andrey Şevçenko da konuyla alakalı "100.000 adet keskin nişancı tüfeğini yakın zamanda Kanada hükümetinden teslim alacağız" açıklamasında bulundu.

Yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve diğer ülkelerden de silah alındığını kaydetti.

Kaynak: İHA