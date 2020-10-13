UEFA Uluslar Ligi'nde günün önemli maçlarından birisi de Ukrayna ile İspanya arasında oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadelenin detaylarını haberimizde verdik. UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4'te mücadele eden Ukrayna ve İspanya arasında oynanan ilk maçı, İspanya kendi evinde 4-0 kazanmıştı. Grubun lideri olan İspanya'nın 7 puanı bulunuyor. Ukrayna ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Ukrayna - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

UKRAYNA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Ukrayna ile İspanya arasında oynanacak olan Uluslar A Ligi 4. Grup maçı, NSK Olimpiyskiy Stadı'nda oynanacak. Zorlu mücadele bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı, Polonyalı hakem Pawel Gil yönetecek. Pawel Gil'in yardımcılıklarını ise Konrad Sapela ve Marcin Borkowski yönetecek.

HANGİ KANALDA?

Futbolseverler tarafından en çok merak edilen ve takip edilecek olan Ukrayna - İspanya maçı, bu akşam saat 21.45'de S Sport Plus'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşma, Türkiye'de şifresiz kanallardan yayınlanmayacak.

ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 4

21:45 Almanya - İsviçre (S Sport 2)

21:45 Ukrayna - İspanya (S Sport Plus)

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 1

19:00 Azerbaycan - Güney Kıbrıs (UEFA TV)

21:45 Karadağ - Lüksemburg (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig D - Grup 1

19:00 Letonya - Malta (UEFA TV)

21:45 Faroe Adaları - Andorra (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig D - Grup 2

21:45 Lihtenştayn - San Marino (UEFA TV)