Bakan Selçuk açıkladı: Aslolan yüz yüze eğitim!ABD'li fenomen Sheyenne Shea, tacizlere Türkçe mesajla isyan etti!Bünyamin Balcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Bünyamin Balcı hangi takımlarda oynadı?MHP lideri Bahçeli'den erken seçim açıklaması: Zamanında yapılmasından yanayızDevran İskender kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Instagram adresi ne?Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? SBK Holding kurucusu kimdir?Ukrayna - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Çukur 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 99. bölüm izle!Bir dolar kaç TL ? Bir euro kaç TL? 13 Ekim 2020 dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer? İkinci el araç fiyatları neden bu kadar yüksek?
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ukrayna - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Ukrayna - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde Ukrayna ile İspanya karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele için Ukrayna - İspanya Ukrayna - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Soruları aratılıyor. İşte detaylar...

Ukrayna - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde günün önemli maçlarından birisi de Ukrayna ile İspanya arasında oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadelenin detaylarını haberimizde verdik. UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4'te mücadele eden Ukrayna ve İspanya arasında oynanan ilk maçı, İspanya kendi evinde 4-0 kazanmıştı. Grubun lideri olan İspanya'nın 7 puanı bulunuyor. Ukrayna ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Ukrayna - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

UKRAYNA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Ukrayna ile İspanya arasında oynanacak olan Uluslar A Ligi 4. Grup maçı, NSK Olimpiyskiy Stadı'nda oynanacak. Zorlu mücadele bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı, Polonyalı hakem Pawel Gil yönetecek. Pawel Gil'in yardımcılıklarını ise Konrad Sapela ve Marcin Borkowski yönetecek. 

HANGİ KANALDA?

Futbolseverler tarafından en çok merak edilen ve takip edilecek olan Ukrayna - İspanya maçı, bu akşam saat 21.45'de S Sport Plus'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşma, Türkiye'de şifresiz kanallardan yayınlanmayacak.

ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 4
21:45 Almanya - İsviçre (S Sport 2)
21:45 Ukrayna - İspanya (S Sport Plus)

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 1
19:00 Azerbaycan - Güney Kıbrıs (UEFA TV)
21:45 Karadağ - Lüksemburg (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig D - Grup 1
19:00 Letonya - Malta (UEFA TV)
21:45 Faroe Adaları - Andorra (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig D - Grup 2
21:45 Lihtenştayn - San Marino (UEFA TV)

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT