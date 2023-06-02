Ukrayna limanlarında demirli olan Türk gemileri Rus bombardımanı sonucu Hayalet moduna geçti

Uluslararası elektronik takip ve tanımlama sistemi olan AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi), mahsur kalan 6 Türk gemisinin konumunu ve hızını anlık olarak gösteren bir sistemdir. Ancak öğrenildiğine göre, bu gemilerin AIS sistemi kapatılarak "hayalet" moduna geçirildi.

Rusya'nın Ukrayna limanlarına yönelik bombardımanı, mahsur kalan Türk gemilerinin tahliye operasyonunu da engelledi.

7 geminin 1'i hizmet dışı

Mykolaiv ve Olviya limanlarında mahsur kalan 7 Türk ticaret gemisi bulunmaktadır. Bu gemilerden biri, savaşın başlangıcında bombardıman sonucu hasar almış ve hareket kabiliyetini kaybetmiştir. Diğer 6 gemi için ise tahliye operasyonu planlanmıştı.

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Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya ait son savaş gemisini imha etmek amacıyla limanlara düzenlediği bombardıman sonucunda tahliye operasyonu son dakikada durduruldu. Bu gelişme, gemilerin güvenliğinin sağlanması ve personelinin korunması konusunda daha fazla zorluk yaşandığını göstermektedir.

Türk yetkililer, gemilerin ve personelinin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaya devam etmektedir. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, uluslararası toplum gemilerin durumunu yakından takip etmekte ve çözüm arayışlarını sürdürmektedir. Türkiye, gemilerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için çabalarını sürdürecektir.

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Avrupalı Liderlerden birliktelik mesajı

50'ye yakın Avrupalı lider, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) ikinci toplantısı için Moldova'da bir araya geldi. Toplantıya Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de katıldı.

AST'nin ikinci toplantısının Moldova'da gerçekleştirilmesi, AB ve Batılı ülkelerin Moskova'ya karşı güçlü bir birlik mesajı verdiği şeklinde yorumlanmaktadır. Moldova, 2.6 milyon nüfusuyla bu önemli toplantıya ev sahipliği yapmaktadır.

Kişinev'de gerçekleşen zirve sebebiyle geniş güvenlik önlemleri alınmıştır. Hava sahası uçuşlara kapatılmış ve NATO'ya bağlı AWACS (Havadan Erken İhbar ve Kontrol Sistemi) uçakları, müttefik hava sahasında güvenliği sağlamak amacıyla görev yapmaktadır. Bu önlemler, toplantının güvenli ve başarılı bir şekilde gerçekleşmesini temin etmektedir.

AST toplantısı, Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve ortak stratejiler oluşturmak amacıyla düzenlenen önemli bir platformdur. Bu toplantıda, bölgesel ve küresel konuların ele alınması, demokrasi, insan hakları ve ekonomik işbirliği gibi konuların tartışılması beklenmektedir.

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