Son dakika... Gece saatlerinde ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'ya karşı askeri operasyonun başlatıldığını açıklamıştı. Bunun üzerine Rusya ait uçaklar, Ukrayna'da askeri hedeflere saldırı gerçekleştirmişti. Ukrayna'da Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, eli silah tutan her vatandaşa ülkesini savunma çağrısı yaparken Rusya'nın saldırılarında 8 kişi öldü, 9 kişi ise yaralandı. Ukrayna'dan yapılan açıklamada ise 50 Rus askerinin ise öldürüldüğü duyurulmuştu. Gerginlik katlanarak artmaya devam ederken dünya ve Türkiye yaşananları anbean takip ederken NATO liderleri videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek olan zirvede atılacak adımları masaya yatıracak. Peki Ukrayna NATO üyesi mi? Ukrayna neden NATO ülkesi değil? NATO ülkesi olan ülkeler hangileri?

NATO NEDİR? NATO ÜLKESİ OLAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) 4 Nisan 1949 tarihinde İlk olarak 12 ülke (Belçika ,Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık, ABD) tarafından kurulmuştur. NATO’nun amacı politik ve askeri vasıtalarla üye ülkelerin özgürlük ve güvenliklerini temin etmektir.

NATO Üyesi ülkeler ve katıldıkları tarihler şöyledir:

ALMANYA (1955)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)

ARNAVUTLUK (2009)

BELÇİKA (1949)

BİRLEȘİK KRALLIK (1949)

BULGARİSTAN (2004)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

DANİMARKA (1949)

ESTONYA (2004)

FRANSA (1949)

HIRVATİSTAN (2009)

HOLLANDA (1949)

İSPANYA (1982)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

KARADAǦ (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

LÜKSEMBURG (1949)

MACARİSTAN (1999)

NORVEÇ (1949)

POLONYA (1999)

PORTEKİZ (1949)

ROMANYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)

UKRAYNA NATO ÜYESİ Mİ? UKRAYNA NEDEN NATO ÜLKESİ DEĞİL?

Ukrayna, NATO içerisinde yer alan ülkeler arasında bulunmadığı için bu yapının üyesi değildir. Ancak Ukrayna 2020'de NATO genişletilmiş fırsatlar partneri statüsünü almıştı. Toprak bütünlüğünü sağlamak isteyen Kiev, bu sorunun çözümü için de bir an önce NATO Üyelik Hareket Planı almak ve üyelik görüşmelerini başlatmak istiyor.

Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya girmesini kendisi için tehdit olarak görüyor ve bunu istemiyor. İki ülke arasındaki gerilimin başlıca sebeplerinden biri de Ukrayna'nın SSCB'den kopmuş bir ülke olması ve NATO'ya üye olmak istemesidir.