Ukrayna Parlamentosu’ndan İdlib şehitleri için taziye mesajı

Ukrayna Parlamentosu'nun Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İdlib'de rejimin hava saldırısı sonucu Türk askerlerinin şehit olmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Ukrayna Parlamentosu Ukrayna-Türkiye Dostluk Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Rejimin saldırısı sonucu hayatlarını kaybeden Türk askerlerin ailelerine derin taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

İdlib'de hava saldırısı sonucu Türk askerlerinin şehit olmasına ilişkin, "Rusya Federasyonu'nun desteğiyle hareket eden Beşar Esad rejiminin korkunç siyasetini ve kendi hedeflerine her ne pahasına olursa olsun ulaşma çabalarını şiddetle kınıyoruz" ifadesinde bulunuldu.

Suriye'de ateşkesin sağlanması temennisinin dile getirildiği açıklamada, ülkedeki insani felaketin son bulması gerektiği vurgulanarak "Askerler ve siviller arasında yeni kayıpların derhal önlenmesi gerekliliği konusunda uluslararası partnerlerimizle hemfikiriz" değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: DHA