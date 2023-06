Ukrayna, Rus güçlerinin ülkenin güneyindeki büyük bir barajı vurduğunu açıkladı yetkililer sel tehlikesinin olduğunu açıkladı.

Ukrayna, Rus güçlerinin ülkenin güneyindeki büyük bir barajı vurduğunu ve sel tehlikesinin olduğunu açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, baraj patlamasının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi ile olağanüstü toplantı yapmak için bir araya gelecek.

Zelenskiy sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Rus teröristler. Kakhovka hidroelektrik santrali barajının yıkılması, tüm dünya için yalnızca Ukrayna topraklarının her köşesinden kovulmaları gerektiğini doğruluyor. Onlara bir metre bile bırakılmamalı çünkü her metreyi terör için kullanıyorlar. Güvenliği geri getirecek olan sadece Ukrayna'nın zaferidir. Ve bu zafer gelecek. Teröristler ne su, ne füze ne de başka bir şeyle Ukrayna'yı durduramayacaklar." dedi.

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH