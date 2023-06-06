Ukrayna, Rus güçlerinin ülkenin güneyindeki büyük bir barajı vurduğunu açıkladı yetkililer sel tehlikesinin olduğunu açıkladı.

Ukrayna'da Nova Kakhova Barajı'nın Rus güçleri tarafından vurulduğu açıklandı. Barajın çevresinde yaşayan insanların tahliye edilmesi çağrısı yapılırken, sel tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu. Bu gelişme üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin liderliğinde Ukrayna Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi yetkilileri acil bir toplantı düzenleyecek.

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Ukrayna, Rus güçlerinin ülkenin güneyindeki büyük bir barajı vurduğunu açıkladı yetkililer sel tehlikesinin olduğunu açıkladı.

Ukrayna, Rus güçlerinin ülkenin güneyindeki büyük bir barajı vurduğunu ve sel tehlikesinin olduğunu açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, baraj patlamasının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi ile olağanüstü toplantı yapmak için bir araya gelecek.

Zelenskiy sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Rus teröristler. Kakhovka hidroelektrik santrali barajının yıkılması, tüm dünya için yalnızca Ukrayna topraklarının her köşesinden kovulmaları gerektiğini doğruluyor. Onlara bir metre bile bırakılmamalı çünkü her metreyi terör için kullanıyorlar. Güvenliği geri getirecek olan sadece Ukrayna'nın zaferidir. Ve bu zafer gelecek. Teröristler ne su, ne füze ne de başka bir şeyle Ukrayna'yı durduramayacaklar." dedi.

Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin Nova Kakhova Barajı'nı vurduğunu bildirdi, Dnipro Nehri etrafında yaşayanların tahliye edilmesi çağrısında bulunuldu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, nehrin sağ kıyısında ve Herson şehrinin bazı kısımlarında bulunan 10 köyde yaşayanların gerekli eşyalarını alarak evden ayrılması istendi.

Herson Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksandr Prokudin, sabah saatlerinde Telegram'da paylaştığı videoda "Rus ordusu bir terör eylemi daha gerçekleştirdi, su beş saat içinde kritik seviyelere ulaşabilir" dedi.

80 yerleşim yeri etkilenebilir

Bölgedeki Rus belediye başkanı, Dnipro nehri üzerindeki baraja ilişkin iddiaları yalanladı.

Rus devlet haber ajansı, barajın büyük hasar aldığını ve su baskınlarının yaşandığını açıkladı.

80 yerleşim yerinin etkilenebileceği belirtildi. Barajın yıkılmasının terör eylemi olduğu aktarıldı.

Zaporijya nükleer santralinde şu anda risk olmadığı ifade edildi.

Rus yetkililer, Nova Kakhovka barajının çökmesi nedeniyle Kuzey Kırım kanalının kuruması yönünde "hiçbir tehdit" görülmediğini duyurdu.

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Kakhovka barajı neden önemli?

Herson yakınlarında Rus kontrolündeki bölgede bulunan Kakhovka barajı vuruldu. Taraflar birbirini suçlarken, su baskınlarına karşı bölgeden tahliyeler başladı. Baraj bulunduğu konum itibarıyla oldukça önemli.

​​​​​Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusya kontrolündeki bölgelerde bulunan Kakhovka barajının Rus güçleri tarafından havaya uçurulduğunu söyledi.

Komutanlık Facebook sayfasında, "Yıkımın ölçeği, suyun hızı ve hacmi ve olası su baskını alanları açıklığa kavuşturuluyor" dedi.

Rusya'nın TASS ajansı, barajın çöktüğünü ve yakın bölgelerin sular altında kaldığını bildirdi.

Peki Kakhovka barajı neden önemli ve havaya uçurmanın nasıl bir etkisi olur?

30 metre yüksekliğinde ve 3,2 km uzunluğundaki baraj, 1956 yılında Kakhovka hidroelektrik santralinin bir parçası olarak Dnipro nehri üzerinde inşa edildi.

Rezervuar aynı zamanda Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım yarımadasına ve yine Rusya kontrolündeki Zaporizhzhia nükleer santraline su sağlıyor.

Rusya tarafından kontrol edilen Sovyet döneminden kalma bir barajın havaya uçurulması, Herson bölgesinin büyük bölümünde bir selin salınmasına neden olabilir.

Rusya şu anda uluslararası olarak tanınan Ukrayna topraklarının en az yüzde 18'ini kontrol ediyor ve 2014'te Kırım'ı ilhak ettikten sonra Ukrayna'nın dört bölgesini daha Rus toprağı ilan etti.

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