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Ukrayna, Rus muhaliflerin sığınaklarını vurdu

Ukrayna Ordusu, Rusya Federasyonu tarafından desteklenen grupların sığınaklarını bombaladı.

Ukrayna, Rus muhaliflerin sığınaklarını vurdu

Ukrayna Ordusu, Rusya Federasyonu tarafından desteklenen grupların sığınaklarını bombaladı.

Ukrayna Ordusu, Rusya Federasyonu tarafından desteklenen muhalif grupların sığınaklarını bombaladı. Ukrayna Ordusu'nda görev yapan Anatoliy Ştefan tarafından yayınlanan görüntülerde, Ukrayna Ordusu'nun Rus isyancılara ait sığınakları bombaladığı görülüyor.

Görüntüleri yayınlayan Ştefan, "Ukrayna Ordusu Azov Taburu tarafından yapılan bombardımanda 4 isyancının öldürülmüştür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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