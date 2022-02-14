Ukrayna - Rusya gerilimi altın fiyatlarını darmadağın etti! Gram altın 800 TL zincirini kırdı, fiyatlar yükseliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Ukrayna - Rusya gerilimi altın fiyatlarını darmadağın etti! Gram altın 800 TL zincirini kırdı, fiyatlar yükseliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim altın piyasalarını etkilerken gram altın yükselişe geçerek 800 TL zincirini kırdı. ONS altın 1850 dolara kadar çıkarken altın fiyatlarındaki son durumu merak edenler için 14 Şubat 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...