  1. FOTO GALERİ
  2. EKONOMİ
  3. Ukrayna - Rusya gerilimi altın fiyatlarını darmadağın etti! Gram altın 800 TL zincirini kırdı, fiyatlar yükseliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Ukrayna - Rusya gerilimi altın fiyatlarını darmadağın etti! Gram altın 800 TL zincirini kırdı, fiyatlar yükseliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim altın piyasalarını etkilerken gram altın yükselişe geçerek 800 TL zincirini kırdı. ONS altın 1850 dolara kadar çıkarken altın fiyatlarındaki son durumu merak edenler için 14 Şubat 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Ukrayna - Rusya gerilimi altın fiyatlarını darmadağın etti! Gram altın 800 TL zincirini kırdı, fiyatlar yükseliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1112

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 14 Şubat 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...