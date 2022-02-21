Ukrayna - Rusya gerilimi altın piyasasını karıştırdı! Gram altın bir düşüyor, bir yükseliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Ukrayna - Rusya gerilimi altın piyasasını karıştırdı! Gram altın bir düşüyor, bir yükseliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Ukrayna - Rusya gerilimi ve dünyadaki ekonomik gelişmeler dolayısıyla altın fiyatlarında yaşanan değişimler sürüyor. Geçtiğimiz haftayı 840 TL seviyelerinde kapatan gram altın yeni haftaya 827 TL seviyelerinde başlarken son durumu merak edenler için 21 Şubat 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...