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  3. Ukrayna- Rusya savaşı Türkiye'nin cebini vuracak! Bu hamle hiç beklenmiyordu! Temel gıda ürünleri ihracatı yasaklandı, zamlar kapıda!

Ukrayna- Rusya savaşı Türkiye'nin cebini vuracak! Bu hamle hiç beklenmiyordu! Temel gıda ürünleri ihracatı yasaklandı, zamlar kapıda!

Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmesi, Türkiye'yi de olumsuz etkiledi. Ukrayna, çavdar, arpa, karabuğday, şeker, tuz ve et ihracatını yasakladı. Yapılan son hamle, zamları da beraberinde getirecek.

Ukrayna- Rusya savaşı Türkiye'nin cebini vuracak! Bu hamle hiç beklenmiyordu! Temel gıda ürünleri ihracatı yasaklandı, zamlar kapıda!

Ukrayna’dan kararı Türkiye’yi de etkileyecek yeni hamle geldi. Rusya, Ukrayna ile yarattığı kriz sebebiyle, 31 Aralık'a kadar listesi hükümet tarafından denetlenecek olan ürün ve hammaddelerin ülke dışına ihraç edilmesinin yasaklanmasını istemişti. Türkiye’nin en fazla tarım ürünü ithal ettiği ülkelerin başında gelen Rusya'nın bu kararı, market reyonlarındaki rakamları etkilerken, ikinci en çok ithal edilen ülke olan Ukrayna'nın son hamlesi zamları kapıya dizdi.

Ukrayna- Rusya savaşı Türkiye'nin cebini vuracak! Bu hamle hiç beklenmiyordu! Temel gıda ürünleri ihracatı yasaklandı, zamlar kapıda!

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNİ YASAKLADI

 Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 14. gününde Ukrayna'dan şaşırtıcı hamle geldi. Çavdar, arpa, karabuğday, şeker, tuz ve et ihracatını yasakladı. Yapılan hamleyle birlikte, özellikle ekmek fiyatlarında büyük bir artış olacağı tahmin ediliyor. 

Ukrayna- Rusya savaşı Türkiye'nin cebini vuracak! Bu hamle hiç beklenmiyordu! Temel gıda ürünleri ihracatı yasaklandı, zamlar kapıda!Ukrayna- Rusya savaşı Türkiye'nin cebini vuracak! Bu hamle hiç beklenmiyordu! Temel gıda ürünleri ihracatı yasaklandı, zamlar kapıda!Ukrayna- Rusya savaşı Türkiye'nin cebini vuracak! Bu hamle hiç beklenmiyordu! Temel gıda ürünleri ihracatı yasaklandı, zamlar kapıda!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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