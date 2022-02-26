Ukrayna - Rusya savaşında 3.gün! Son durum belli oldu! İşte yaşanan gelişmeler...

Önceki gün gece saatlerinde ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'ya karşı askeri operasyonun başlatıldığını açıklamıştı. Bunun üzerine Rusya ait uçaklar, Ukrayna'da askeri hedeflere saldırı gerçekleştirmişti.

Ukrayna'da Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, eli silah tutan her vatandaşa ülkesini savunma çağrısı yapmış ve 18 yaş üstü erkeklerin ülkeden çıkışlarına kısıtlama getirilmişti. İki ülke lideri müzakere için birbirileriyle görüşmeye karar verirken Ukrayna'nın Rus kuvvetlerine karşı savunması ise sürüyor.

Detaylar geldikçe haber güncellenecektir.

KİEV'DEKİ ÇATIŞMALARDA 35 KİŞİ YARALANDI

Rusya’nın saldırısında Ukrayna başkenti Kiev’in Zhuliany bölgesinde apartmanlar vuruldu. Binalarda ciddi hasar meydana geldi.

Kiev Belediye Başkanı, gece saatlerinde meydana gelen çatışmalarda 2'si çocuk 35 kişinin yaralandığını bildirdi.

UKRAYNA GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile sınırındaki bölgelere ilave askeri birlikler yerleştirmeye başladığı belirtildi.

Rus ordusunun kayıplarının arttığına işaret edilen açıklamada, "Rus birliklerinin tahmini kayıpları, 14 uçak, 8 helikopter, 102 tank, 536 zırhlı araç, 15 topçu ve 'Buk' füze sistemi." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayil Podolyak, ülkesindeki durumla ilgili yaptığı açıklamada, Herson, Mikolayev, Odesa ve Mariopol kentlerinde çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile polisin ülkedeki durumu kontrol altında tuttuğuna dikkati çeken Podolyak, "Kiev ve Kiev bölgesindeki durumun da kontrol altında" olduğunu vurguladı.

Podolyak, "Sabah itibarıyla 3 bin 500'den fazla Rus asker öldürüldü ve 200'ü esir alındı." ifadesini kullandı.

RUSYA MELİTOPOL ŞEHRİNDE KONTROLÜ ELE GEÇİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Melitopol şehrinde kontrolün ele geçirildiği açıklandı. Ayrıca havadan, karadan ve denizden hassas füzelerle Ukrayna askeri altyapısını hedef alındığı belirtilerek 7 uçak, 7 helikopter ve 9 Ukrayna İHA'sını düşürüldüğü bilgisi verildi. Ayrıca 87 tank, 28 roketatar ve 118 askeri aracı imha edildi.

UKRAYNA SİLAHLI KUVVETLERİ: RUS İŞGALCİLER ŞEHRİ ELE GEÇİREMEDİ

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Gece boyunca Rus işgalciler hiçbir şehri ele geçiremedi! Kiev, sabotajcıların kalıntılarından temizleniyor. Ukrayna'nın cesur savunucularına teşekkürler." denildi.

ZELENSKİ: SİLAHLARIMIZI BIRAKMIYORUZ, ÜLKEMİZİ KORUYACAĞIZ

Volodimir Zelenski, sabah saatlerinde Twitter hesabından yayımladığı videoda, "Günaydın Ukraynalılar. Şimdi haberlerde çok fazla yalan haber dolanıyor benim silah bırakma çağrısı yaptığıma dair. Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmıyoruz. Biz ülkemizi koruyacağız. Silahlarımız bizim doğrularımızdır. Doğrularımızda bizim toprağımızdır, bizim ülkemizdir, çocuklarımızdır. Bütün bunları koruyacağız. Söylemek istediklerim bu kadardır. Yaşasın Ukrayna" dedi.

"SİLAH VE TEÇHİZAT GELİYOR"

Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğü bilgisini de paylaşarak, şunları kaydetti:

"Ortaklarımızdan silah ve teçhizat geliyor. Savaşa karşı koalisyon aktiftir."

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