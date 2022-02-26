Ukrayna - Rusya savaşının acı fotoğrafları...Rusya'nın saldırıları sonrası Ukraynalılar metro istasyonlarında sığındı! Halk yaşam savaşı veriyor!
Ukrayna - Rusya savaşının acı fotoğrafları...Rusya'nın saldırıları sonrası Ukraynalılar metro istasyonlarında sığındı! Halk yaşam savaşı veriyor!
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon 3.gününde devam ederken çatışmalardan kaçan halk metro istasyonlarına sığındı. Binlerce çocuk ve sivil hayatta kalma savaşı verirken ortaya çıkan görüntüler yürekleri sızlattı.