Ukrayna - Rusya savaşının acı fotoğrafları...Rusya'nın saldırıları sonrası Ukraynalılar metro istasyonlarında sığındı! Halk yaşam savaşı veriyor!

Nur Fettahoğlu'ndan, Serenay Sarıkaya ile sarmaş dolaş görüntülenen Umut Evirgen'e ilan-ı aşk! Kafalar karıştı! Kiminle sevgili?

Yıldız Asyalı'ya olan bitmeyen hisleriyle gündeme gelen Arda Kural'dan bomba açıklamalar! "Bu benim savaşımdı..."