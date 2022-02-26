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Ukrayna - Rusya savaşının acı fotoğrafları...Rusya'nın saldırıları sonrası Ukraynalılar metro istasyonlarında sığındı! Halk yaşam savaşı veriyor!

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon 3.gününde devam ederken çatışmalardan kaçan halk metro istasyonlarına sığındı. Binlerce çocuk ve sivil hayatta kalma savaşı verirken ortaya çıkan görüntüler yürekleri sızlattı. 

Ukrayna - Rusya savaşının acı fotoğrafları...Rusya'nın saldırıları sonrası Ukraynalılar metro istasyonlarında sığındı! Halk yaşam savaşı veriyor! 1157

Önceki gün gece saatlerinde ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'ya karşı askeri operasyonun başlatıldığını açıklamıştı. Bunun üzerine Rusya ait uçaklar, Ukrayna'da askeri hedeflere saldırı gerçekleştirmişti.