Ukrayna, Rusya'ya İHA'larla saldırdı! Petrol rafinesinde yangın çıktı!

Rusya’nın güneyindeki Rostov bölgesinde yer alan Novoşahtinsk petrol arıtım tesisi, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. İHA'larla düzenlenen saldırı ardından tesiste çıkan yangının söndürüldüğü ve ölen ya da yararlanan olmadığı açıklandı.

SALDIRI SONRASI PATLAMA MEYDANA GELDİ

Novoşahtinsk petrol arıtım tesisinden yapılan açıklamada, “Rostov bölgesinin batı sınırından yönelen terörist eylemler sırasında iki insansız hava aracı rafinerinin teknik tesislerine saldırdı” ifadeleri yer aldı. Arıtım tesisi yetkilileri, saldırı sonucunda bir patlamanın yaşandığını ve yangın çıktığını söyledi. Novoşahtinsk petrol arıtım tesisi, Lugansk sınırına birkaç kilometre mesadefeki Rostov bölgesinde bulunuyor.

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