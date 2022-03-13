Ukrayna saldırılar sürerken Rus haber ajansından dikkat çeken Türkiye paylaşımı! İstanbul'a...

Savaş tüm hızıyla devam ederken son olarak Lviv kenti Rus füzelerinin hedefi oldu. Ukrayna Lviv'in yanı sıra Uluslararası Barış ve Güvenlik Merkezi'ne de saldırı düzenlendiğini duyurdu. Ukrayna tesise 8 füze gönderildiğini açıkladı.

Saldırıda 9 kişinin öldüğü, söz konusu tesiste yabancı eğitmenlerin de bulunduğu duyurulurken Ukrayna İstihbarat Servisi, Kiev bölgesinde Peremoha köyünde tahliye konvoyuna yapılan saldırıda yedi kişinin öldüğünü duyurdu. Ukrayna, Rusya ordusuna ait bir savaş uçağını düşürdü.

Savaşın 18. gününde bu üzücü gelişmeler yaşanırken Rus haber ajansı RT'nin yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

İSTANBUL'A BAŞKENT DENDİ

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı hakkında paylaşım yapar haber ajansı, "Türkiye'nin başkenti İstanbul bu yıl ikinci kez karla kaplandı" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Paylaşımına İstanbul'un karlı manzaralarını ekleyen ajansın ne amaçla başkent dediği merak konusu oldu.