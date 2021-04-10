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Ukrayna Savunma Bakanı "Rusya'nın amacı bizi Avrupa yolundan geri döndürmek"

Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran, sınırda Rusya ile gerilimin arttığı Donbass'taki çatışmaları barışçıl yolla çözmeye çalıştıklarını ifade etti. Rusya'ya bir takım suçlamalar yönelten Taran, "Rusya'nın amacı bizi Avrupa yolundan geri döndürmek ve Ukrayna'yı kendi kontrolü altına alabilmek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Savunma Bakanı "Rusya'nın amacı bizi Avrupa yolundan geri döndürmek"

Ukrayna Savunma Bakanı, sınırda Rusya ile gerilimin arttığı Donbass'taki çatışmaları barışçıl yolla çözmeye çalıştıklarını ifade etti. Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilim sürüyor. Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran, Kiev yönetiminin ülkenin doğusunda devam eden çatışmaların çözümünü barışçıl yollarda aradığını duyurdu.

"AMACI UKRAYNA'YI KENDİ KONTROLÜNE ALMAK"

Taran, "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna sınırı yakınında ve geçici olarak işgal altındaki Kırım Özerk Cumhuriyeti topraklarında artan askeri varlığının gerçek amacı, Ukrayna'ya müzakere sürecinde tavizler verdirtmek ve Ukrayna üzerindeki baskıyı artırmaktır" dedi. Bakan Taran, "Rusya'nın amacı bizi Avrupa yolundan geri döndürmek ve Ukrayna'yı kendi kontrolü altına alabilmek" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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