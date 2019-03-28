Ukrayna ve Fransa’dan Karadeniz’de ortak tatbikat

Ukrayna Donanması, NATO süreci kapsamında Fransa Donanması ile ortaklaşa bir tatbikat gerçekleştirdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Donanması ile Karadeniz'de ortak tatbikat düzenlendiği açıklandı. Tatbikatın PASSEX programı kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi. Tatbikata Fransız Donanması'na ait mayın tarama gemisi "Capricorne" ve Ukrayna Donanması'na ait füze botu "Priluki" katıldı.

Mart ayının başlarında Türk Donanması'na ait 2 savaş gemisi, Odessa şehri açıklarında Ukrayna Donanması ile beraber bir tatbikat düzenlemişti.

Kaynak: İHA