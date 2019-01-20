Ukrayna ve Rusya arasında “biyometrik vize” dönemi

Ukrayna ve Rusya arasında "biyometrik vize rejimi" uygulamasına geçiliyor.

Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz devam ediyor. Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesi ve Ukrayna'daki ayrılıkçılara destek vermesi sebebiyle Rus vatandaşlarını ülkeye kabul etmeyen Ukrayna hükumeti yeni bir uygulamaya hazırlanıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, düzenlediği basın toplantısında "Rusya'yla aramızda normal vize rejimi artık olmayacak. Vize konusuna dair bir karar alınacaksa, tek seçenek biyometrik vize rejimi" dedi. Bakanlığın karar üzerinde çalışmalara başladığını duyuran Klimkin, "Bu sistemin resmen devreye girmesi için de tabi ki siyasi karara ihtiyaç var" diyerek, Meclisin kesin kararı vereceğini açıkladı.

Biyometrik vize için gerekli altyapının olmaması sebebiyle uygulamanın hayata geçmesinin yakın zamanda olması beklenmiyor.

Kaynak: İHA