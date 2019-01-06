Ukrayna’da 2 Türk kızı öldüren şüpheli tutuklandı

Ukrayna'nın Harkov kentinde iki Türk kızın öldürülmesine ilişkin yakalanan Hüsnü Can Ç., "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli savcılık sorgusunda suçlamaları kabul etti.

Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Hüsnü Can Ç. (21), emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adalet Sarayı'na getirilmişti.

Şüphelinin savcılıktaki ifadesinde eski kız arkadaşı olan ve Ukrayna'da eğitim gören Buket Yıldız'ı barışma teklifini reddettiği için yılbaşında Ukrayna'daki evine gidip boğazını keserek öldürdüğünü, aynı gün Buket'in ev arkadaşı olan Zeynep Hüsünbeyi de öldürdüğünü, evde bulunan dört adet bilgisayarı da olaya hırsızlık süsü vermek amacıyla alıp Türkiye'ye getirerek sattığını söyledi ve suçlamaları kabul etti.

Canavarca hisle öldürmekten tutuklandı

İfade işlemleri tamamlanan şüpheli, "tasarlayarak canavarla hisle kasten öldürme" suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, Hüsnü Can Ç.'yi "canavarca hisle kasten öldürme suçundan" tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Kaynak: İHA