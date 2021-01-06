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Ukrayna'da 598 milyon liralık uyuşturucu operasyonu: 4 Türk gözaltına alındı!

Ukrayna'nın Lviv kentinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir tondan fazla eroin ele geçirilirken 4 Türk vatandaşı şahsın da gözaltına alındığı öğrenildi. Alıkonan uyuşturucuların piyasa değerinin ise yaklaşık 598 milyon lira olduğu belirtildi.

Ukrayna'da 598 milyon liralık uyuşturucu operasyonu: 4 Türk gözaltına alındı!

Ukrayna'nın Lviv kentinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen  operasyon kapsamında 1 tondan fazla eroin ele geçirildiği bildirildi. Operasyonda 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Lviv’de düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2,3 milyar grivna (yaklaşık 598 milyon TL) olan 1 ton 35 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.

AVRUPA BİRLİĞİNE GÖNDERİLMESİ PLANLANMIŞ

Pakistan'dan Ukrayna’ya deniz yoluyla getirilen uyuşturucunun, uluslararası organize suç örgütü tarafından, diplomatik yük görünümü altında Avrupa Birliği’ne (AB) gönderilmesinin planlandığı belirtildi. Ukrayna Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 4 Türk vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Ukrayna'da 598 milyon liralık uyuşturucu operasyonu: 4 Türk gözaltına alındı!

ÖRGÜTÜN DİĞER ÜYELERİ DE ARANIYOR

Gözaltına alınan kişiler arasında uyuşturucu trafiğinin organizatörlerinden olduğu belirlenen bir Türk vatandaşının da bulunduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, suç şebekesinin diğer üyelerinin tespit edilmesi için gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Ukrayna'da 598 milyon liralık uyuşturucu operasyonu: 4 Türk gözaltına alındı!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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