Ukrayna’da askeri uçak düştü! 18 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde AN-26 tipi askeri uçak düştü. Kazaya ilişkin yapılan açıklamada 18 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan uçak kazasına ilişkin açıklama yapıldı.
Bakanlığın açıklamasında, Ukrayna’nın Harkiv iline bağlı Çuguyiv ilçesinde AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü ve alev aldığı belirtildi.
Ukrayna’nın Harkiv iline bağlı Çuguyiv ilçesinde meydana gelen kaza esnasında uçakta 18 askeri öğrenci ve 5 mürettebatın bulunduğu, yerel saatle 21.45 itibarıyla kazada 18 kişinin öldüğü bildirildi.
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