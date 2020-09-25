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Ukrayna’da askeri uçak düştü! 18 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde AN-26 tipi askeri uçak düştü. Kazaya ilişkin yapılan açıklamada 18 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

Ukrayna’da askeri uçak düştü! 18 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan uçak kazasına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında, Ukrayna’nın Harkiv iline bağlı Çuguyiv ilçesinde AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü ve alev aldığı belirtildi.

Ukrayna’nın Harkiv iline bağlı Çuguyiv ilçesinde meydana gelen kaza esnasında uçakta 18 askeri öğrenci ve 5 mürettebatın bulunduğu, yerel saatle 21.45 itibarıyla kazada 18 kişinin öldüğü bildirildi.

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