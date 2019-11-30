Ukrayna'da bankamatik havaya uçuruldu, paralar yola saçıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir bankanın ATM'si patlatılarak soyuldu. Patlamanın etkisiyle banka tamamen kullanılmaz hale gelirken, çok sayıda banknot sokağa saçıldı.

Kiev Polisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'de Entuziastiv Caddesi'nde bulunan bir bankanın ATM'sini havaya uçuran kimliği belirsiz kişilerin, bankamatiğin para bölmesini alarak bir araca binip kayıplara karıştıkları belirtildi.

Patlamanın etkisiyle çok sayıda 100 grivnalık (25 TL) banknotun sokağa saçıldığı görüldü.

Olayda yaralanan kimse olmazken, polis kaçan soyguncuların peşine düştü.

Kaynak: DHA