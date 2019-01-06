Ukrayna'da bavulun içinde genç bir kızın cesedi bulundu 

Ukrayna'nın Dnipro kentinde çöp tenekesine bırakılmış bir bavulun içinde insan cesedi bulundu.

Ukrayna'nın Dnipro kenti emniyetinden yapılan açıklamada, Geroyev Caddesi üzerindeki bir apartmanın yanında çöp tenekesinin içerisine bırakılmış bir bavulun içinde insan cesedi bulunduğu duyuruldu.

Medyaya yansıyan haberlere göre, çöp tenekesini karıştıran evsiz bir kişi, bulduğu bavulu açınca genç bir kıza ait cesetle karşılaştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Maktulun boynuna aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesedin 19 yaşındaki D.B.'ye ait olduğu belirlenirken, yılbaşını Kiev'de kutlayan genç kızdan 3 Ocak tarihinden bu yana haber alınamadığı belirtildi.

Harkov doğumlu olan D.B.'nin lise eğitimi için Dnipro'ya taşındığı, 17 yaşındayken annesinin ve babasının ebevenylik haklarının ellerinden alındığı basına yansıyan haberler arasında.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

- Olay yerinden görüntüler

- Bavulun bulunduğu çöp tenekesi

- Bavulun çöp tenekesinden çıkarılması

- Cesedin bavuldan çıkarılması

DHA