Acun Ilıcalı'nın Survivor adasına girişi sosyal medyayı salladı!Liyuza ismi ne demek? Liyuza ismi anlamı ne? Liyuza Kur'an'da Geçiyor mu?‘Namaz kılacağım’ diyerek kapattırmadığı camide intihar etti!Eski baro başkanı Şefik Kırcı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!Çılgın sayısal loto sonuçları 9 Ocak 2021 CumartesiUkrayna’da gaz boru hattında büyük patlama! Yerleşim yerleri boşaltıldıGalatasaray gol oldu yağdı! GS - GB 6-0 MAÇ SONUCU94 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth Kovid-19 aşısı oldu!Zafer Algöz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, eşi kim? İşte Zafer Algöz'ün oynadığı dizi ve filmlerÜbeyd Adıyaman kimdir, kaç yaşında, nereli? Übeyd Adıyaman kariyeri
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Ukrayna’da gaz boru hattında büyük patlama! Yerleşim yerleri boşaltıldı

Ukrayna’da gaz boru hattında büyük patlama! Yerleşim yerleri boşaltıldı

Ukrayna’nın Poltova kentindeki gaz boru hattında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın neyden kaynakladığı henüz bilinmezken, ölü ya da yaralı sayısına ilişkin de bir açıklama yapılmadı.

Lubenakiy bölgesinde Urengoy-Pamari-Ujgorod boru hattında yaşanan patlama halk arasında paniğe neden oldu. Yetkililer atlamadan etkilenen bölgedeki yerleşim yerlerini boşalttı ve bölgede geçici süreliğine tedbir amacıyla gaz kesintisine gidildi.

POLİS MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Poltova Polis Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgede bir patlama olduğu teyit edildi. Polis birimleri ve acil durumlar servisi personeli, olay yerinde incelemelere başladı. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar" ifadeleri kullanıldı.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bilgi bulunmazken, olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT