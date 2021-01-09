Ukrayna’da gaz boru hattında büyük patlama! Yerleşim yerleri boşaltıldı

Lubenakiy bölgesinde Urengoy-Pamari-Ujgorod boru hattında yaşanan patlama halk arasında paniğe neden oldu. Yetkililer atlamadan etkilenen bölgedeki yerleşim yerlerini boşalttı ve bölgede geçici süreliğine tedbir amacıyla gaz kesintisine gidildi.

POLİS MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Poltova Polis Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgede bir patlama olduğu teyit edildi. Polis birimleri ve acil durumlar servisi personeli, olay yerinde incelemelere başladı. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar" ifadeleri kullanıldı.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bilgi bulunmazken, olay yerindeki incelemeler devam ediyor.