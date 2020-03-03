Ukrayna’da ilk korona virüsü vakası tespit edildi

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü Ukrayna'da ortaya çıktı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü (Covid-19) vakasının onaylandığını ve İtalya'dan Ukrayna'ya seyahat eden bir kişide görüldüğünü açıkladı. Kişinin hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Kaynak: İHA