İstanbul16 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Ukrayna’da ilk korona virüsü vakası tespit edildi

Ukrayna’da ilk korona virüsü vakası tespit edildi

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Ukrayna’da ilk korona virüsü vakası tespit edildi

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü Ukrayna'da ortaya çıktı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü (Covid-19) vakasının onaylandığını ve İtalya'dan Ukrayna'ya seyahat eden bir kişide görüldüğünü açıkladı. Kişinin hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT